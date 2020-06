FHI: Liten smitte i samfunnet gjer valideringa av Smittestopp-appen utfordrande

innenriks

I eit svarbrev til Datatilsynet skriv Folkehelseinstituttet (FHI) at den førebelse konklusjonen deira er at talet på tilfelle som er moglege å samanlikne, er for få.

Datagrunnlaget er dermed for lite for å optimalisere treffsikkerheita når det gjeld å finne nærkontaktane til personar som er smitta.

I brevet opplyser FHI at dei har starta ei parallell validering i ei testgruppe der rekrutterte studentar har gått spesielle ruter og simulert kontaktar, og at dei planlegg eit nytt samarbeid med fleire kommunar enn testkommunane Drammen, Trondheim og Tromsø om validering og samanlikning av manuell og digital smittesporing.

Problema med å validere appen gjer at det er for tidleg å måle verknaden av den digitale smittesporinga.

Samtidig med å vurdere andre måtar å validere løysinga på, vurderer FHI no fleire tiltak for å styrkje personvernet, ifølgje brevet.

Blant tiltaka som FHI vurderer, er dataminimering, betre brukarfunksjonalitet, brei informasjon om analyseresultata, dele appen i to frivillige delar, og vurdering av andre teknologiske løysingar, som API-løysinga til Apple og Google mot Bluetooth i kombinasjon med GPS og mot Bluetooth åleine.

Fungerande assisterande direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet sa til Bergens Tidende måndag at appen til no har SMS-varsla færre enn ti personar.

(©NPK)