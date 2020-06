Folk trassar råd om å ikkje bade etter kloakkutslepp i Oslo

innenriks

Bymiljøetaten opplyser at det var store problem med toalettanlegget i Hvervenbukta måndag. Det viste seg at pumpene som pumpar opp til pumpestasjonen ikkje verka. Det førte til at mykje kloakk rann nedover stranda.

Sjølv om det var sett opp skilt om situasjonen, var det mange folk på stranda og fleire som bada.

Kommunen har sperra av området der kloakken har runne ut. Toaletta er stengde, og sanden vil bli skifta ut onsdag morgon.

Det vart teke ei badevassprøve tysdag morgon. Svaret vil finnast onsdag morgon, og kommunen vil då oppdatere med ny status. Skilt om dette blir sett ut på stranda.

(©NPK)