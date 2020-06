Kjøligaste mai på 23 år

innenriks

Det viser månadsstatistikken frå Meteorologisk institutt.

Relativt kaldast var det i Vestland, i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, der enkelte målestasjonar målte gjennomsnittstemperaturar opptil tre grader kaldare enn normalt, og i Møre og Romsdal og Trøndelag målte fleire stasjonar opptil tre gonger den normale nedbørsmengda.

For heile landet var månadsnedbøren 10 prosent meir enn det som er normalt for mai, men nokon målestasjonar i Innlandet og Viken fekk under 25 prosent av normal nedbørsmengd.

Varmast i Stjørdal

Den høgaste temperaturen registrert i Noreg i mai var 27,5 grader på Kvithamar i Stjørdal i Trøndelag, målt 31. mai. Kaldast var det ved Finsevatn i Ulvik i Vestland 5. mai med –17,4 grader.

Høgaste snittemperaturar var det i Asker, Sarpsborg, Moss og Drammen, med temperaturar over ti grader. Likevel var det også her kaldare enn normalt.

Dei fleste stadene var det kaldare enn vanleg, men nokre stasjonar lengst aust i Troms og Finnmark hadde avvik på 1,5 til 2 grader over normalen.

Vått i Etne

Tørrast i mai var det på vêrstasjonar i Skjåk, Dovre og Fåvang, med 4 til 6 millimeter nedbør, som er nedbørsmengder under ein firedel av normalt.

Mest regna det på Basura i Etne i Vestland, med 268 millimeter. 4. mai kom det heile 63,2 millimeter nedbør ved målestasjonen.

(©NPK)