Kvinne (26) døydde etter fall i foss i Florø søndag

Kvinna vart erklært død same kveld, opplyser Vest politidistrikt i ei pressemelding tysdag ettermiddag.

Det var Karoline Ynnesdal frå Høyanger kommune som døydde i ulykka. Politiet frigir namnet hennar i samråd med familien hennar.

Ved 13-tida søndag ettermiddag vart det sett i verk ein større redningsaksjon ved Fessevatnet, som ligg nordaust for Florø, etter at kvinna fall i fossen. Kvinna var ein del av eit turfølgje på to personar.

Kvinna vart flogen til Haukeland universitetssjukehus med uvisse skadar.

Luftambulanse, dykkarar, lokalt politi og ein hundepatrulje frå Bergen deltok i redningsaksjonen.

