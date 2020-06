innenriks

Bergenbio opplyser i ei børsmelding tysdag at legemiddelet til bioteknologiselskapet bemcentinib er valt ut som den første potensielle behandlinga til å bli testa i ein britisk studie kalla ACCORD (Accelerating COVID-19 Research & Development plattform). Kort sagt er dette nemninga for eit påskunda forskings- og utviklingsprogram for behandlingar av covid-19.

No har medisinen utvikla av bergensselskapet vorte gitt til britisk covid-19-pasient, skriv Bergensavisen.

