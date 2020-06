Morgenbladet selt til Mentor Medier

innenriks

Mentor Medier eig mellom anna Vårt Land, Dagsavisen, svenske Dagen og fleire mindre aviser og forlag. I tillegg eig dei Mediaconnect, som er ein sentral tenesteleverandør i mediebransjen.

Utover Mentor Mediers eigardel på 90,8 prosent, eig Stiftelsen Fritt Ord og AS Forlagsfinans 4,5 prosent kvar. Salssummen av NHST-aksjane i Morgenbladet er på 40 millionar kroner.

Avisa er Noregs eldste riksavis, etablert i 1819. Ho har 83.000 lesarar i veka, 29 medarbeidarar og hadde ein omsetnad på 75 millionar kroner i 2019.

– Morgenbladet har lange tradisjonar som ei viktig røyst i den offentlege debatten, ein posisjon avisa har styrkt ytterlegare dei siste åra. Vi ser fram til å bidra til vidareutvikling av Morgenbladet basert på den eksisterande profilen til avisa, seier konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier i ei pressemelding.

– Villige til å satse på nisje

Ansvarleg redaktør og administrerande direktør i Morgenbladet, Sun Heidi Sæbø, går inn i konsernleiinga i Mentor Medier. Sæbø seier ho er overtydd om at Mentor Medier er opptekne av å sikre og vidareutvikle Morgenbladets unike posisjon som ein intellektuell og meiningsberande avis.

– Dei komande eigarane våre har vist at dei er villige til å satse på nisjeaviser som set samfunnsoppdraget høgt, og vi har derfor stor tru på at dei forstår kor viktig det er å hegne om Morgenbladets eigenart om avisa skal lykkast òg i fortsetjinga.

Sæbø takkar vidare for eit lærerikt samarbeid med NHST i tida ho har vore i Morgenbladet.

NHST: Vanskeleg avgjerd

Konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i DN-eigar NHST Media Group AS seier at det var ei vanskeleg avgjerd å selje avisa, men at det er eit rett og naturleg val.

– Men etter at Mentor Medier tok kontakt, vurderte vi det grundig, med utgangspunkt i NHSTs framtidige strategi. Når vi no sel Morgenbladet, får Noregs eldste riksavis ein ny og god heim, der dei kan styrkje og utvikle posisjonen sin som den leiande avisa for intellektuelt nyfikne, seier ho.

– Samtidig kan NHST konsentrere innsats og investeringar mot næringslivs- og nisjepublikasjonar i Noreg og globalt, i tillegg til publiserings- og medieovervakingstenestene våre, seier ho vidare.