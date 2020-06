Nordmenn gjekk 14,8 millionar gonger til fastlegen i fjor

innenriks

Kvar innbyggjar hadde i gjennomsnitt 2,7 konsultasjonar hos fastlege i fjor. Det utgjorde totalt nesten 14,8 millionar konsultasjonar, ifølgje Statistisk sentralbyrå.

Det er ein auke òg når det blir teke omsyn til folketalsveksten. Statistikken gjeld for i fjor, altså før koronautbrotet.

Auken i bruken hjå folket av fastlegane gjeld ikkje for alle aldersgrupper. Det har vore ein nedgang i det gjennomsnittlege talet på konsultasjonar blant eldre, både for gruppa mellom 67 og 79 år og for dei mellom 80 og 89 år. Sistnemnde gruppe har flest legebesøk, med i gjennomsnitt 4,9 konsultasjonar i fjor. Blant personar over 90 år er det òg ein liten nedgang, men her var det ein auke fram til 2017 før legebruken har stagnert eller gått svakt ned.

For ungdom mellom 16 og 19 har legebruken halde fram å auke til i snitt 2,2 legebesøk – etter ein ekstraordinær auke då nye fråværsgrenser i vidaregåande vart sette i verk frå 2016.

Dei middelaldrande mellom 50 og 66 år har eit stabilt nivå på 3,2 konsultasjonar per person i fjor.

Når det gjeld legevaktbruk viser statistikken at det i størst grad er dei yngste barna under seks år og dei eldste – personar over 80 år – som har mest behov for å oppsøkje legevakt. Det er i desse aldersgruppene det oftast oppstår ei rask sjukdomsutvikling og akutt behov for legehjelp utanfor kontortida til legane. I tillegg bruker unge vaksne legevakt i ganske høg grad.

