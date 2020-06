innenriks

Så langt i år ligg salet 24 prosent under samanlikna med same periode i fjor, ifølgje Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Nedgangen for nye personbilar er større i mai enn i april.

– Økonomisk uvisse påverkar tydeleg nybilsalet, og folk er meir forsiktige enn under finanskrisa i 2008. Vi kan seie at bilmarknaden tek tempen på den økonomiske framtidstrua, seier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV.

