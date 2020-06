innenriks

Analytikarar hadde på førehand spådd ein oppgang på mellom 0,5 og 1,4 prosent etter langhelgen.

Ei av årsakene til oppgangen er at oljeprisen har prisen stige med over 3 dollar sidan børsen stengde fredag. Eit fat blir no handla til 38,6 dollar fatet. Dette er nesten ei dobling sidan botnen i slutten av april, ifølgje Dn.no.

(©NPK)