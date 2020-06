Skatteetaten opnar fleire skattekontor

innenriks

Førebels vil det berre vere mogleg å bestille time for utanlandske statsborgarar som skal søkje om skattekort for første gong, for norske og utanlandske statsborgarar som skal melde innflytting til Noreg, eller dei som må møte personleg for å stadfeste farskap, opplyser Skatteetaten.

– Vi opna først 18 kontor. Dette har gått bra, og eg er glad for at nesten alle kontor som tilbyr tenester som krev fysisk oppmøte, no er opne for publikum, seier divisjonsdirektør for brukardialog Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Ved desse skattekontora kan ein no bestille time for fysisk oppmøte: Alta, Bergen, Bodø, Egersund, Førde, Gjøvik, Grimstad, Grålum, Hamar, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Kirkenes, Kristiansand, Kristiansund, Leikanger, Leira i Valdres, Leknes, Lillestrøm, Lyngdal, Molde, Namsos, Narvik, Nordfjordeid, Norheimsund, Oslo, Otta, Rana (Mo i Rana), Sandnessjøen, Sandvika, Skien, Sortland, Stavanger, Steinkjer, Svalbard, Tromsø, Trondheim, Tynset, Tønsberg, Ulstein, Vadsø, Ålesund.

Servicesenteret for utanlandske arbeidstakarar (SUA) i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kirkenes er òg opne. Skattekontoret i Drammen opnar 8. juni.

(©NPK)