Solberg om krisepakke: Vi er nøydde til å sjå ein effekt av kvar krone vi bruker

innenriks

– Innsatsen på alle områda må bere preg av kvalitet på tiltaka og ikkje at vi berre hiv pengar etter dei. Vi må ha kvalitet på kvart enkelt tiltak, og det blir eit viktig mål for oss framover, sa Solberg under eit møte med NHO tysdag ettermiddag.

Før helga la regjeringa fram den siste krisepakken som skal bidra til å løfte landet ut av koronakrisa.

Pakken omfattar over 27 milliardar kroner, og det blir mellom anna foreslått 4 milliardar kroner for bedrifter som tek eigne permitterte tilbake. I tillegg skal 4 milliardar kroner bidra til å halde aktiviteten oppe i byggjebransjen.

– 27 milliardar er mykje pengar

Noreg opplever den største arbeidsløysa sidan andre verdskrigen, og regjeringa har ei utfordrande oppgåve med å finne passande tiltak som vil få folk tilbake i jobb.

– Men det er viktig å understreke at vi ikkje berre må snakke om å få folk tilbake på jobb. Vi må òg sikre at dei jobbane blir varige jobbar framover og at det blir starten på den verdiskapinga som vi treng i ei tid der oljeaktiviteten kjem til å gi mindre effekt i norsk økonomi, seier Solberg til NTB.

Opposisjonen gjekk hardt ut mot krisepakken som vart lagt fram før helga. Dei meinte ho var urettferdig, for lite grøn og at ei rekkje område fekk altfor lite pengar.

– Eg registrerer at opposisjonen meiner at vi tek inn for lite. Eg synest jo at 27 milliardar kroner er mykje pengar. Når opposisjonen omtaler han som kraftlaust og usosial, så får eg eit behov for å sitere meg sjølv: Eg ville ikkje brukt akkurat dei orda, sa Solberg under møtet på tysdag.

– Vi må passe oss for at vi ikkje byrjar å tru at milliardane skal flyge heile tida. Vi er nøydde til å sjå ein effekt av kvar krone vi bruker, sa Solberg.

Næringslivet vil gradvis komme på beina igjen

NHO-sjef Ole Erik Almlid, som også var til stades under møtet på tysdag, trur det vil ta lang tid før det norske næringslivet er fullt og heilt på beina igjen. Han understrekar òg at det vil skje svært gradvis.

– Nokre bransjar står føre den verste krisa, medan nokon har kanskje lagt det verste bak seg. Til dømes er fleire frisørar i gang igjen, medan reiselivsbransjen har hatt det tungt og kjem til å ha det tungt framover, og det same gjeld luftfarten, seier han til NTB.

NHO syntest det var mykje bra i krisepakken som vart lagt fram fredag, og Almlid trekker fram det han meiner er ein tydeleg innsats mot grøn omstilling, og dessutan innsats mot private eigarar ved å redusere skatt på arbeidande kapital.

– Men så veit vi jo at det alltid blir ein runde i Stortinget, og vi kjem til å presse på nokon ting der, åtvarar han.

– Mellom anna kjem vi til å presse på å forlengje permisjonsperioden til 52 veker. Det må vi få på plass, og det treng vi. I tillegg treng vi eit større løft innanfor grøn omstilling. Ei løysing for olje, gass og leverandørnæringa må òg på plass for å sikre arbeidsplassar framover, seier han.

(©NPK)