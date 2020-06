Tolletaten nøgde med pinseaksjon på vatnet

innenriks

– Mange reparerer båtar i utlandet for store summar, og det er derfor viktig for oss å kontrollere om dei òg betaler moms på desse reparasjonane når dei kjem til Noreg, seier tolloverinspektør Nils Petter Røstad.

Røstad leidde aksjonen frå Kristiansand, der det vart avdekt fire moglege brot på deklarasjonsplikta.

Alle reparasjonar over 6.000 kroner utførte i utlandet er momspliktige og skal deklarerast, føresett at du har vore meir enn 24 timar ute av landet. Under 24 timar er grensa 3.000 kroner. Behov for fortolling skal meldast før ein kjem til Noreg.

Kontrollen hadde òg fokus på kvotereglar. Det vart ikkje skrive nokon førelegg på smugling under aksjonen.

(©NPK)