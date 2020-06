Fakta om friinntekta til oljeselskapa

innenriks

* Vanleg selskapsskatt gjer det generelt mindre lønnsamt å investere. Det er fordi inntektene frå kapitalen blir fullt ut skattlagd, samtidig som det ikkje blir gitt frådrag for heile investeringskostnaden (berre avskrivinger over tid).

* Petroleumsselskapa har i tillegg til selskapsskatt ein særskatt på 56 prosent, som ikkje er meint å gjere det mindre lønnsamt å investere.

* I særskatten blir det derfor gitt eit ekstra kapitalfrådrag for å hindre denne effekten, og dette frådraget kallast friinntekt.

* Friinntekta kompenserer selskapa for at dei ikkje får frådrag for heile investeringskostnaden med ein gong.

(Kilde: Finansdepartementet)

(©NPK)