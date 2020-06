Koronakrisa førte til at eldre sa nei til sjukeheimsplassar

innenriks

Seinast i fjor haust stod 88 personar på venteliste for å få ein sjukeheimsplass i kommunen, skriv Bergens Tidende.

– Dei har vore redde for smitte og ville derfor ikkje inn på sjukeheim, seier direktør Elin Wathne frå etat for vurdering og rehabilitering, om situasjonen dei siste to månadene.

Situasjonen er no annleis og fleire bebuarar er på veg tilbake til sjukeheimane. Bortsett frå til ein. På Metodisthjemmet – den sjukeheimen i landet med flest dødsfall relaterte til koronaviruset – er det ikkje kø for å kome inn.

– Vi har framleis 14 ledige plassar her. Fleire har valt å takke nei. Dei er nok framleis litt engstelege for smitte sjølv om det ikkje er nokon grunn til det, seier Wathne.

Bergen er ein av byane i Noreg med flest døde sjukeheimsbebuarar som følgje av korona. 29 av 35 døde var sjukeheimsbebuarar.

