Oljefest på Oslo Børs

Natt til onsdag passerte prisen for eit fat nordsjøolje 40 dollar for første gong på nærare tre månader. Onsdag ettermiddag ved 17-tida låg prisen godt over 39 dollar.

Dette kom oljeselskapa til gode, og nærast alle enda dagen med solid oppgang ved stengjetid.

Equinor trona øvst i omsetningstoppen med ein oppgang på 2,9 prosent. Like bak hamna Aker BP, som kunne sjå seg fornøgd med ei stigning på 4,8 prosent. Tankreiarlaget Frontline steig med 2,5 prosent, medan entreprenørselskapet Subsea 7 steig med solide 8,7 prosent.

Oljeserviceselskapet PGS vart hadde størst oppgang med 10,8 prosent. Gasstransportøren BW LPG fall mest med 4,7 prosent.

Elles fall XXL med 2,5 prosent, medan Telenor og Salmar begge fall, med høvesvis 0,2 og 1,3 prosent.

Også på dei tonegivande børsane i Europa vart det ein god dag. FTSE 100-indeksen i London stig med 2,5 prosent, medan DAX 30-indeksen i Frankfurt stig med 3,4 prosent. CAC 40-indeksen i Paris stig med 3,1 prosent.

