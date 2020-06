Oslo Børs forsiktig opp trass aukande oljepris

innenriks

Natt til onsdag har prisen for eit fat med nordsjøolje passert 40 dollar for første gong på nesten tre månader. Ved nitida vart eit fat omsett for 40,2 dollar, opp 1,7 sidan marknadene opna.

Hovudindeksen steig likevel berre med 0,6 prosent til 820,22 poeng.

Det var oppgang på alle dei største børsane i Asia onsdag og Nikkei i Japan hadde den høgaste noteringa si på tre månader. Tokyos Nikkei 225 gjekk opp 1,3 prosent onsdag, medan den breie Topix-indeksen enda opp 0,7.

Hang Seng-indeksen i Hongkong enda opp 1,2 prosent. I Kina ende hovudindeksen i Shanghai enda opp 0,2, medan Shenzen, enda opp 0,3.

Veksten kjem etter tredje dag på rad med oppgang òg på Wall Street i USA. Oppgangen er driven av auka optimisme etter at fleire land gjenopnar etter å ha stengt ned som følgje av koronapandemien.

(©NPK)