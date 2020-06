Seks av ti skular har ikkje fått dekt koronautgifter

innenriks

Oversikta over krisestøtta til skulane kjem fram i ei undersøking Respons Analyse har gjennomført for Utdanningsforbundet og som er attgitt i VG. Der går det fram at 62 prosent av dei som har spurde ikkje har fått ekstra middel til å løyse den akutte krisa koronautbrotet medførte for skulane.

Leiaren i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, seier regjeringa er i ferd med å svikte skulebarna i landet.

– Det er heilt urimeleg at barn og unge indirekte skal betale rekninga ved at dei får kutt i tilbodet. Vi høyrer frå våre tillitsvalde om nedbemanningar og eit dårlegare tilbod, spesielt for dei barna som treng noko ekstra, seier Handal.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) seier ho er klar over ekstrautgiftene og ekstrainnsatsen i skulane og lover at pengane kjem. Ho viser til at fleire milliardar kroner allereie er overførte til kommunane.

– Desse pengane skal utan tvil òg gå til skulane. Eg reknar med at pengane kjem til skulane når kommunane har fått overblikket og vurdert behovet i heile kommunen, seier Melby til VG.

