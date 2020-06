Slektsgransking fekk kraftig oppsving då Noreg koronastengde

innenriks

Arkivverket har ikkje sett maken sidan serien «Hvem tror du at du er?» gjekk på fjernsyn, ifølgje ei pressemelding.

Både april og mai viser rekordhøge trafikktal. Særleg i mai var det mange som logga seg på – til saman 140.000 unike brukarar.

– Vanlegvis ligg trafikken høgt i januar og februar, og så dalar han ut mot sommaren. I år er det omvendt. I staden for at trafikken går ned frå mars og utover, så går han opp. Det har aldri skjedd før. Det er ingen tvil om at folk har hatt meir tid til rådvelde denne våren, seier riksarkivar Inga Bolstad om tala.

Slektsgranskarar står for størsteparten av trafikken i digitalarkivet, men interessa for andre typar arkivmateriale er òg høg. Til dømes sleppte Arkivverket ei rekkje dokument frå andre verdskrigen for å markere datoane 9. april og 8. mai. Dokumenta genererte svært høg trafikk og mange nye brukarar.

– I dagane 8.–11. mai ser vi at talet på brukarar i Digitalarkivet låg over 50 prosent høgare enn dei andre dagane i mai, seier Bolstad.

