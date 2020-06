Snart fleire eldre enn born og unge i Noreg

innenriks

Det viser SSBs folketalsframskriving, som vart lagt fram onsdag.

– Tydeleg aldring, lågare folketalsvekst og dessutan fleire og eldre innvandrarar er nokon av trendane som vil prege utviklinga i Noreg framover. I 2030 vil det for første gong vere fleire eldre enn born her i landet, seier seniorforskar Astri Syse, som leier SSBs arbeid med undersøkinga.

6 millionar i 2050

Folketalet vil auke frå 5,4 millionar i dag til 6 millionar i 2050 og 6,3 millionar i året 2100.

Folketalet vil framleis auke i Noreg gjennom hundreåret, sjølv om veksten er lågare enn tidlegare framskrivingar har vist. Det kjem primært av innvandring.

I dag er det rundt 790.000 innvandrarar her i landet, og talet aukar til 1,1 millionar i 2060. Hovuddelen vil kome frå fjerntliggjande land i Afrika og Asia, ifølgje SSB-framskrivinga.

– Veksten blant innvandrarar kjem ikkje i dei yngre aldersgruppene. Vi får derimot ein kraftig auke av innvandrarar i eldre aldersgrupper. Kvar fjerde innvandrar i Noreg i 2060 vil vere 70 år eller eldre, ifølgje hovudalternativet. I 2060 vil innvandrarar ikkje berre arbeide i helse-, pleie- og omsorgssektoren, men også sjølv vere brukarar av desse tenestene, seier Syse.

Fram til 2050 vil det fødast fleire enn det døyr, men så snur det. Folket vil likevel halde fram med å vekse på grunn av innvandring.

80-pluss blir tredobla

Samtidig viser SSB-prognosen ei sterk aldring i folket. I dag er 940.000 nordmenn over 65 år – ved hundreårsskiftet vil det vere nesten 2 millionar. Dei som er 80 eller eldre vil bli meir enn tre gonger fleire innan 2060.

Koronaepidemien vil truleg gi ein liten nedgang i folketalsveksten dei første par åra på som følgje av stengde grenser og låg mobilitet, ifølgje SSB.

– Vi ventar altså at koronapandemien vil redusere både fruktbarheita og innvandringa – på kort sikt – medan vi ikkje ventar at døyelegheita vil bli påverka, seier seniorforskar Syse.

Tobarnsfamiliar

Det er historisk låg fruktbarheit i Noreg i dag, og SSB ventar at det vil halde fram dei neste fem åra – ei utvikling som delvis blir knytt til koronapandemien. Deretter blir venta noko oppsving.

– Kvinner i Noreg føder framleis born. Tobarnsnorma står framleis sterkt – men færre vel å få meir enn to born. Dermed har det endelege barnetalet berre gå ned svakt, frå litt over 2 born per kvinne til 1,96, seier Syse.

Ho viser til at mange kvinner ventar med å få born, og at det kan bli eit spørsmål om dei rekk å få barn nummer to.

I framskrivinga blir det lagt til grunn eit gjennomsnitt på 1,7 born per kvinne i 2060. Det er lågare enn gjennomsnittet hittil, som er 1,96 born, men samtidig høgare enn det historisk låge nivået vi har i dag på 1,53.

SSB ventar lågare innvandring

På lengre sikt ventar SSB lågare innvandring enn før fordi folket òg i andre land blir eldre. Sjølv om FN anslår ein auke i folketalet framover, vil den største veksten vere i eldre aldersgrupper som generelt flyttar lite på seg over landegrensene.

Hovudalternativet i framskrivinga byggjer på middels utvikling både i fruktbarheit, levealder og innvandring. SSB presiserer at det blir knytt uvisse til framskrivinga, og uvissa aukar di lenger fram i tid ein undersøkjer. Arbeidet med årets rapport har vore ekstra utfordrande på grunn av uvissa som koronautbrotet fører med seg.

