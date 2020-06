AUF varslar opprør mot Aps oljepolitikk

innenriks

AUF-leiaren meiner Ap gamblar med arbeidsplassane i framtida når partiet går inn for å gi olje- og gassnæringa endå større skattefordelar enn regjeringa har foreslått.

– Forslaget frå Arbeidarpartiet er elendig klimapolitikk, og minst like dårleg arbeidslivspolitikk, seier Libak i ei pressemelding.

– Sjølv når alt tilseier at norsk økonomi treng fleire bein å stå på, prøver stortingsgruppa til Ap å piske liv i ein død hest, rasar ho.

Samtidig kom det onsdag fram at Ap no godtek regjeringsforslaget til ny grense for oljeaktivitet i nord, sjølv om partiet meiner vernet må styrkjast òg i beltet rett sør for den såkalla iskanten i Barentshavet. Ap sikrar dermed fleirtal for den nye iskantdefinisjonen.

Men Libak krev omkamp.

– Alle miljøfaglege råd er eintydige på kvar iskantsona skal gå, det stortingsfleirtalet no gjer, er å køyre over faglege råd for å kunne pumpe opp meir olje og gass, seier Libak.

– Vi kjem til å bruke kvar dag fram til landsmøtet i Arbeidarpartiet for å sørgje for at vi landar på rett side av historia, seier ho.

(©NPK)