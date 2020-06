Analyse: Varslar fall i oljeservice på 22 prosent i år

innenriks

Sjef for oljeserviceanalyse i Rystad Energy, Audun Martinsen, seier til Dagens Næringsliv at eitt av fem selskap i leverandørindustrien kan gå konkurs etter at oljeselskapa har varsla store kutt i investeringane.

Koronapandemien og fallet i oljeprisen har ramma norsk og internasjonal oljenæring brutalt. Fleire tusen er permitterte eller har allereie mista jobben. Martinsen seier det ikkje ser lyst på verken tredje eller fjerde kvartal i år, eller dei seks første månadene i 2021.

Sidan årsskiftet er oljeprisen nesten halvert. Servicebedriftene merkar ordrestansen frå oljeselskapa umiddelbart. Ikkje før i 2022/ 23 trur analysesjefen marknaden vil betre seg. Og verst vil det bli for riggselskap og brønnserviceselskapa, meiner Martinsen.

– Blant riggselskapa, og veldig mange norske brønnserviceselskap som leverer utstyr og tenester til riggane, ventar vi dessverre at mange kjem til å gå bort, seier han.

