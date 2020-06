Fleire tusen antirasistar vil demonstrere i Oslo – politiet grip ikkje inn før det blir ekstremt

innenriks

Over 17.000 personar har via Facebook varsla at dei vil demonstrere utanfor den amerikanske ambassaden i Oslo fredag i samband med George Floyds dødsfall i Minnesota. Smitteverntiltak gjer at arrangøren, African Student Association, har planlagt eit langt mindre arrangement, som krev påmelding.

I staden for at fleire tusen samlast utanfor den amerikanske ambassaden, har arrangørane gått med på at ei gruppe på 50 deltakarar skal knele føre ambassaden fredag ettermiddag før dei går til Stortinget. I tillegg skal det lagast ei menneskeleg kjede på 750 personar som skal halde to meters avstand til kvarandre.

Kommentarfeltet på Facebook tyder likevel på at fleire enn dei påmelde kjem til å møte opp. Fleire påpeikar at det er urimeleg at folk sit tett i tett på strender og går på kjøpesenter, medan smitteverntiltak skal avgrense demonstrasjonen.

Men smittevern vege opp mot ytringsfridom er «litt vanskeleg juss», og politiet ønskjer ikkje å vere eit smittevernpoliti, understrekar stabssjef Harald Nilssen overfor NRK torsdag kveld. Politiet kjem neppe til å gripe inn sjølv om fleire enn dei 50 deltakarane møter opp.

– Det vil ikkje bli nokon stor inngrip frå vår side, såframt det ikkje blir heilt ekstreme tilstandar som gjer at politiet må bryte inn, seier han.

Rår mot forsamlingar

– Vi har fått beskjed frå kommunen om at utan ein dispensasjon frå Helsedirektoratet kan vi ikkje samle fleire enn 50 på éin stad, seier Rawha Yohaness til Klassekampen. Ho er styremedlem i African Student Association.

– Dette er ei sak som råkar og engasjerer mange. Eg har stor forståing for dei som ønskjer å demonstrere. Ytringsfridommen står svært sterkt i Noreg. På grunn av koronaviruset rår vi mot at mange menneske samlar seg og står tett saman, skriv helseminister Bent Høie (H) i ein e-post til Dagbladet.

Statsråden legg til at han er redd for at dersom demonstrasjonen fører til store samlingar av folk, vil det bli meir merksemd rundt risikoen for smittespreiing enn merksemd rundt ei viktig sak.

Bergenspolitiet støttar demonstrasjon

Arrangørane av demonstrasjonane i Bergen og Trondheim har òg fått beskjed frå høvesvis kommunen og politiet om at forsamlingar på over 50 personar vil sjåast på som brot på smittevernreglane.

Opphavleg skulle 5.000 personar møtast på Festplassen i Bergen fredag. Politiet framhevar at dei likevel ikkje kjem til å stanse ein demonstrasjon så lenge smittevernreglane blir overhalden.

– Vi har ingen plan om å setje ned foten. Organisasjons- og ytringsfridommen står sterkt, og vi støttar bodskapen demonstrasjonen står for fullt ut, seier Morten Ørn, leiar for politiet i Stor-Bergen, til NTB.

Demonstrasjonen i Trondheim er utsett til 15. juni.

Dødsfallet til afroamerikanaren George Floyd har skapt kraftige reaksjonar over heile verda. 46-åringen døydde etter at ein politimann heldt han i bakken med eit kne mot nakken i fleire minutt under ein arrestasjon.

Torsdag kveld deltok fleire hundre menneske i ein demonstrasjon i Malmö i Sverige. Onsdag samla fleire tusen menneske seg på Sergels torg i Stockholm, og politiet måtte spreie folkemengda med tilvising til smittevernreglane.

