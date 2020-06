innenriks

Opphavleg var det rekna ut innkrevjing av bompengar til 2025, men stor trafikk og solid drift over tid gjer at bommane vil bli fjerna betydeleg tidlegare. Før pandemien var utrekninga at det skulle skje allereie i slutten av oktober i år.

– Dersom grensetrafikken går tilbake til normalt nivå i september, vil bompengane kunne forsvinne første kvartal 2021, opplyser styreleiar Arne Øren i Svinesundsforbindelsen AS.

(©NPK)