Kunst frå Picasso og Nesjar i Y-blokka blir teken ned i juli

For dei mange som har kjempa for å verne Y-blokka, forsvann det siste halmstrået onsdag kveld, då stortingsfleirtalet stemde nei til eit forslag frå SV om å utsetje rivinga til saka skulle opp for retten i august.

Same dag vart òg søksmålet mot staten trekt, skriv NRK.

Det var Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen som stod bak søksmålet for å få stoppa rivinga av Y-blokka. Dei hevda reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet og rammeløyvet for riving ikkje er gyldig.

– No går rivinga sin gong, og Stortinget vel å ikkje trekkje i nødbremsen. Det vil no bli gjort uoppretteleg skadde på bygget før rettssaka skulle gå i gong. I samråd med advokaten vår, Berit Reiss-Andersen, har vi derfor vedteke å trekkje saka, seier generalsekretær Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen til NRK.

Jobbar med å sikre kunsten

Statsbygg starta riveprosessen allereie i starten av mars, og rivinga går no føre seg for fullt, sjølv om det førebels ikkje er så synleg for folk flest, seier kommunikasjonsleiar Pål Weiby i Statsbygg til NTB.

– Det vi har jobba med no i første fase, er å reinse bygget innvendig, og dessutan leggje til rette for å fjerne dei to kunstverka. Vi går veldig sakte fram for å få minst mogleg risiko, men det er nok gjort meir rivearbeid enn folk utanfor byggegjerda oppfattar. Dei to kunstverka av Nesjar og Picasso skal takast ned i juli, og då vil det blir det lettare å sjå at bygget er under riving, seier Weiby til NTB.

Regjeringa har vedteke at verka av Nesjar og Picasso skal bevarast i det nye regjeringskvartalet sjølv om Y-blokka skal rivast.

Weiby seier kunsten skal takast ut og bevarast, før sjølve bygningsmassen går ned. Etter planen skal heile rivingsprosessen vere ferdig i 2020.

– Ein vil skjemmast i ettertid

Y-blokka, som vart oppført i 1970, er teikna av arkitekten Erling Viksjø og blir omtalt som eit seinmodernistisk hovudverk i Noreg. Den inneheld sandbleste murarbeid utført av Carl Nesjar etter teikningar frå Pablo Picasso, mellom anna dekorasjonen «Fiskarane» som smykkar gavlveggen mot Akersgata.

Riksantikvaren hadde i 2011 lagt til rette for freding av både Y-blokka og Høgblokka, men terrorhandlingane 22. juli endra desse planane. Ei utgreiing frå 2013 tilrådde å rive Y-blokka. Det vart mellom anna vist til at dersom regjeringskvartalet skal liggje der det gjer i dag, så må trigginsstandardar ved Ring 1-tunnelen senkast, og då må Y-blokka rivast.

Det har vore halde ei rekkje protestaksjonar mot rivinga dei siste åra.

– Dette vil gå inn i historia som ei av dei rivingane ein vil skjemmast over i ettertid, uttalte Petter Eide (Sv) til NTB onsdag.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) seier til NRK at det er på tide å komme vidare i saka.

– No har regjeringskvartalet vore fråflytta i snart ni år, og det er på tide at vi tek det tilbake, seier han.

