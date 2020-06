Partitoppar inn på overtid i oljeforhandlingar

innenriks

Fristen for å gi frå seg ei innstilling i saka var eigentleg sett til torsdag klokka 10.30. Men no har dei parlamentariske leiarane avtala å møtast til forhandlingar klokka 11.

Dermed ryk fristen, sidan finanspolitikarane ikkje klarte å bli samde onsdag kveld.

– Vi har kome eit godt stykke på veg, fått på plass mange viktige delar i denne oljeskatten for å greie å utløyse dei store prosjekta. Men så står det litt att, sa Framstegspartiets finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug på Politisk kvarter på NRK torsdag morgon.

– Eg opplever at regjeringspartia har strekt seg langt i forhold til det dei la fram, sa ho.

Forhandlingane gjeld mellombelse endringar i skatteregimet for oljeselskapa.

Til høgaste nivå

Regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre forhandlar med Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Frp, etter at SV tysdag trekte seg ut.

Bakteppet er ein bransje som er hardt ramma av svikt i etterspørselen og kraftig prisfall som følgje av dei massive stengingane som er innført i ei rekkje land i for å bremse spreiinga av koronaviruset. I tillegg sende ein priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia oljeprisen nedover i vår.

Forhandlingane blir no løfta til høgaste nivå i partia på Stortinget.

– Vi nærmar oss ei løysing som sikrar arbeidsplassane til olje- og industriarbeidarane i Noreg, og for Arbeidarpartiet er det aller viktigast, seier Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik til NTB onsdag.

Strid om friinntekt

Regjeringa skal ha kome opposisjonen til møtes på ei rekkje krav, både når det gjeld skatt, klima og arbeid.

Men jokeren for å bli samde om heile pakken er nivået på friinntekta, fekk NTB opplyst onsdag.

Friinntekta er eit særskilt skattefrådrag på investeringar oljeselskapa gjer. Medan regjeringa opphavleg foreslo å setje friinntekta til 10 prosent, har opposisjonen kravd at han blir auka kraftig.

I klartekst tyder det gunstigare investeringsvilkåret for bransjen.

Det opphavlege forslaget frå regjeringa til mellombelse endringar i oljeskatten ville i seg sjølv ha utløyst opp mot 100 milliardar kroner som kan brukast til investeringar no, ifølgje regjeringa. Utsett skatt er sjølve kjernepunktet i forslaget.

Ilandføring i Finnmark

Samtidig blir det framleis krangla om realisering av ein ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark, etter det NTB forstår. Veidnes er ikkje berre ei mogleg ilandføring for Johan Castberg-feltet, men kan òg bli det for fleire andre felt i framtida.

Samtidig meiner opposisjonen at forlengde fristar kan frigjere midlar for oljeselskapa til å ta avgjerder om å investere i elektrifisering av Troll og Melkøya.

Eit anna punkt der opposisjonen har kome med klare krav, er kor lenge den mellombelse skatteordninga skal vare.

Regjeringa vil at endringa i friinntekta skal gjelde for investeringskostnader selskapa pådreg seg i 2020 og i 2021. I tillegg skal ordninga gjelde for nye investeringar der prosjektskildringa er innlevert innan utgangen av 2021 og godkjent innan utgangen av 2022.

For nye prosjekt skal endringane i skatteregimet ikkje gjelde for kostnader selskapa pådreg seg etter 2024.

Opposisjonen vil forlengje ordninga. Ein mogleg konsekvens av det er at det nye Wisting-feltet i Barentshavet kan bli bygd ut.

