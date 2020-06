Svak start på dagen på Oslo Børs

innenriks

Eitt fat med nordsjøolje blir omsett etter opning for rundt for 39,3 dollar fatet, noko som er eit fall på rundt 0,3 prosent.

Oljeanalytikarar meiner at ein av årsaka til at oljeprisen no fell etter ein periode med opptur, kjem både av at det er stor uvisse om at USA er i ferd med å hente seg inn, og at OPEC-møtet neste veke ikkje blir påskunda.

Uroa i USA påverkar òg marknaden. Børslokomotivet Equinor går ned med 0,7 prosent og DNB med 0,9 prosent. Også Telenor fell med 0,9 prosent. Frontline og XXL fell mest.

Etter nyheita om ein ny, stor kontrakt går hydrogenselskapet Nel kraftig opp med over 8 prosent, og er mest omsett etter opning.

