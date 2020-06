Visjon Norge dømt for å ha krenkt privatlivet

innenriks

Programmet gjekk på lufta i 2017. Det vart sendt i reprise to gonger og var òg tilgjengeleg på nett-TV, skriv Stavanger Aftenblad.

I programmet fortalde mora om helsetilstanden til sonen etter ei alvorleg trafikkulykke. Det vart òg vist private bilete av han, mellom anna då han låg medvitslaus på sjukehuset.

Mannen gjekk til sak mot TV-kanalen, redaktør og styreleiar Jan Kaare Hanvold og ein programleiar. Kanalen meinte omtala fall innanfor ytringsfridomen og at dei ikkje visste eller burde visst at samtykket mangla.

Jæren tingrett kom likevel til at informasjonen var av sensitiv art og at det måtte vege tyngre enn ytringsfridom. Retten meinte òg at TV-kanalen har økonomisk motiv av å formidle slike historier fordi det får sjåarar til å donere pengar.

Til saman lyder oppreisningserstatninga på 145.000 kroner, og kanalen må òg dekkje sakskostnadene.

(©NPK)