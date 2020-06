320.000 færre behandlingar på sjukehusa under koronautbrotet

innenriks

Norske sjukehus frykta tilstandar som ein såg i Italia og andre stader som var hardt ramma av koronaviruset då dei slo alarm i slutten av februar. Dei rusta seg på storinnrykk av koronapasientar og planla for eit scenario der 4.500 covid-19-sjuke skulle behandlast på éin gong.

Anslaga skulle vise seg å bli feil. Tal Aftenposten har samla inn frå Helsedirektoratet viser at det på det meste var 325 sengeplassar i bruk av koronapasientar på same tid. For sjukehusa vart toppen nådd 25. mars, då 54 koronapasientar vart innlagde, skriv avisa.

Dei to første vekene i mai stod framleis 30 prosent av sengene tomme på dei største sjukehusa.

Tala viser at nesten 320.000 færre pasientar fekk behandling og at det har vore 35.000 færre døgnopphald i dei to månadene. 17.064 færre pasientar fekk ikkje umiddelbar hjelp dei to månadene samanlikna med 2019, ein nedgang på 15 prosent.

(©NPK)