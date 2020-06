innenriks

I utgangspunktet planla arrangøren at berre 50 inviterte skulle demonstrere utanfor Stortinget fredag. Til VG opplyser politiet at fleire hundre personar har samla seg på Eidsvoll plass. Bilde frå staden viser at folk står tett.

– Men det strøymer folk til, det verkar som om det er eit sakte tilsig av menneske som kjem, seier operasjonsleiar André Kråkenes i Oslo-politiet til VG.

(©NPK)