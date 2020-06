FHI-anslag: Opp mot 550 koronasmitta personar i Noreg no

innenriks

– Ifølgje modellane våre er det ein stad mellom 50 og 550 smittsame personar i Noreg akkurat no, men dette talet er hefta med stor uvisse. Vi har generelt låge smittetal no, og det har vore ein nedovergåande trend over fleire veker, seier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Smittetala for covid-19 har vore låge over lenger tid og det same gjeld talet på nye innleggingar på sjukehus og dødsfall. Kvar av dei to siste vekene har det berre vore fem nye innleggingar og eitt nytt dødsfall bana koronasmitta.

– Det er lite smitte ute i befolkninga no. Sist veke vart 77 nye personar melde smitta, og 0,53 prosent av personar som vart testa dei siste to vekene, var smitta. Denne delen har falle gjennom fleire veker, seier Vold.

– Ingen vaksine

FHI erklærte influensautbrotet som over då talet på positive smitteprøver hadde falle til 56 på éi (veke 14). Dermed er ein omtrent på same nivå no når det gjeld covid-19.

– Det er forskjell på covid-19 og influensa på grunn av mange forhold. Mellom anna har vi vaksine mot influensa og kjenner sjukdommen og dei årlege epidemiane. Vi har gode system for å følgje dei årlege utbrota, og vi har definerte verdiar for når vi reknar med at sesongen byrjar og når den sluttar, seier Vold.

Ho er tydeleg på at covid-19-utbrotet ikkje er over og at vi framleis har smitte i befolkninga, sjølv om talet er noko usikkert.

– Covid-19 er ein ny sjukdom, der vi verken har vaksine eller gode antivirale legemiddel til behandling av sjukdommen. Covid-19 er meir smittsamt enn influensa, og døyelegheita er høgare. Vi er i ein ny situasjon og treng meir kunnskap om sjukdommen og epidemien, seier Vold.

Grenseverdi: Fire veker utan smitte

FHI har førebels ikkje definert nokon nedre verdi for når dei vil seie at covid-19-utbrotet er over.

– Men dersom vi ikkje hadde hatt noko covid-19 sjukdom i Noreg over ein tidsperiode på nokre veker, så ville vi antakeleg sagt at utbrotet var over, seier Vold.

Ho forklarer at det vanlege er å gonge inkubasjonstida med to, noko som vil seie fire veker utan smitte for covid-19.

Men sjølv om utbrotet skulle vere over, vil ein vere nøydd å halde oppe beredskapen for ny smitte så lenge sjukdommen finst i andre land.

– Pandemien ville jo ikkje vere over. Vi er heilt avhengig av den internasjonale situasjonen.

