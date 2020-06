Fleire detaljar lekne frå trusselbrev i Hagen-saka

innenriks

Ifølgje VG stod det i trusselbrevet at Hagen hadde ei til to veker på å stadfeste at han ville betale løysepengane, eller så ville den påståtte motparten laste opp ein video med dei siste minutta til kona på nettet.

«Noen vill sikker finne og vise til deg», skal det ifølgje avisa stå på dårleg norsk i brevet.

Trusselbrevet inneheld òg opplysningar om korleis kona vil bli frigitt viss løysepengane blir betalte, og at ho vil få med seg ein mobiltelefon slik at ho kan kontakte han.

Verken politiadvokat Haris Hrenovica eller Tom Hagens advokat Svein Holden ønskjer å kommentere opplysningane.

I slutten av april vart Hagen arrestert og sikta for drap eller medverknad til drap. Han nektar for å ha noko med forsvinninga til kona å gjere og er lauslaten frå varetekt.

