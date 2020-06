Forslag om «trafikklysordning» for kollektivtrafikken

innenriks

– Eg vil takke alle som har stått på for å halde samfunnet og økonomien i gang frå kjøkkenbord rundt om i heile landet, seier næringsminister Iselin Nybø (V) på koronapressekonferansen fredag.

Mykje av verdiskapinga i heile landet avheng av at folk kjem tilbake på jobb, understrekar ho.

– Regjeringa har derfor ønskt å leggje til rette for at fleire kan komme tilbake på kontoret. Men det må skje på ein trygg måte, både på arbeidsplassen og på reisa til og frå jobb, seier Nybø.

Smittevern

Allereie i midten av mai vart det opna for at dei som ikkje er avhengige av kollektivtransport, kunne reise til kontoret – så lenge smittevernreglane blir følgt.

– Men for mange som bur i befolkningstette område, med stort press på kollektivtilbodet, er reisevegen til jobb ei utfordring, seier Nybø.

Dei som ikkje kan jobbe heimanfrå, skal givast førsteprioritet. Næringsministeren har hatt møte med mellom anna NHO og ordførarar og rådmenn i dei ti største kommunane i landet for å kartleggje situasjonen.

– Fleirtalet av desse melde tilbake at kapasiteten i kollektivtilbodet i kommunen deira ikkje er eit hinder for å få fleire tilbake til arbeidsplassen, seier Nybø.

Press i Oslo og Bergen

I Oslo og Bergen er situasjonen ein annan. Pressa på kollektivtilbodet, særleg i rushtida, er stort, understrekar næringsministeren.

Regjeringa bad derfor Helsedirektoratet setje ned ei arbeidsgruppe for å finne raske løysingar for korleis kontortilsette i større grad kan møte på jobb. Rapporten kom fredag, og Helsedirektoratet kjem med fleire tilrådingar som regjeringa vil gå nøye gjennom.

Mellom anna tilrår direktoratet at rettleiaren for smittevern i kollektivtrafikken blir revidert, og dessutan at det blir innført ei trafikklysordning med ei gradering i raudt, gult og grønt basert på grada av smitte i samfunnet.

Forskoven arbeidstid

Det blir òg tilrådd at arbeidsgivarane bidreg til å lette pressa på kollektivtilbodet i rushtida, mellom anna ved å gi moglegheit til å forskyve arbeidstida og leggje til rette for at tilsette kan gå til jobb, sykle, bruke privatbil eller samkøyre der det er mogleg.

– Regjeringa tek no med seg desse tilrådingane vidare i arbeidet med å opne opp stadig større delar av Kontor-Noreg, seier næringsminister Iselin Nybø.

