Høgsterett avviser anoreksi-anke

Den 35 år gamle kvinna har ifølgje dommen slite med ein alvorleg og langvarig matvanske sidan 13-årsalderen, og ho vart tvangsinnlagd første gong som 21-åring. Kvinna har dei siste seks åra vore underlagd samanhengande tvunge psykisk helsevern. Trass i omfattande og langvarig behandling har ikkje kvinna vore i stand til å halde oppe stabil forsvarleg vekt over tid.

Saka var først oppe i Jæren tingrett i juni i fjor, der kravet om opphøyr av tvunge psykisk helsevern ikkje vart teke til følgje av retten. Anken hennar til Gulating lagmannsrett i september same år vart forkasta.

Høgsterett har i dommen sin kome fram til at anoreksi må reknast som ei alvorleg sinnsliding, og at forverringsvilkåret og farevilkåret i helsevernlova var oppfylt i saka til kvinna. Retten konkluderte med at opphøyr av tvunge psykisk helsevern vil føre til livstrugande komplikasjonar for kvinna, og anken vart dermed forkasta torsdag denne veka.

