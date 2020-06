Ny versjon av Smittestopp-appen skal testast

innenriks

Selskapet er i dialog med Google og Apple om å utvikle ein testversjon basert på løysingane deira for å kunne lagre data lokalt på mobiltelefonen, og ikkje i ein sentral database slik dagens Smittestopp-app gjer, opplyser visedirektør Kyrre Lekve til NTB.

– Vi skal teste ut kva moglegheiter og avgrensingar som ligg der, seier han.

– God nyheit

– Dette er svært gode nyheiter. Eg meiner det er viktig at vi også i Noreg får ei løysing for smittesporing som følgjer dei europeiske personverntilrådingane og ikkje samlar inn meir data enn nødvendig, seier Venstre-stortingsrepresentant Solveig Schytz til NTB.

– Desse tinga er grunnleggjande for at fleire skal ha tillit til løysinga og ta henne i bruk, slik at ho verkar, seier ho.

Når ein ny versjon av Smittestopp vil vere på plass, er likevel heilt umogleg å seie, ifølgje Lekve.

Det er styresmaktene som til slutt skal avgjere om ein ny versjon skal takast i bruk.

Færre brukarar

Den siste tida har talet på aktive brukarar av Smittestopp falle med drygt 50.000 frå midten av mai til byrjinga av juni. Delen aktive brukarar er no på rundt 15 prosent, langt unna målet styresmaktene har om 60 prosent. Den siste tida har det òg vore få nye nedlastingar.

– Dette er heilt naturleg når det er så lite smitte som no. Men tanken vår er at appen skal fungere optimalt i tilfelle det kjem ei ny smittebølgje, seier Lekve.

