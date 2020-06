Oljeforhandlingar blir sette på hald

innenriks

– Det vi har teke avgjerd om, er å ta ein time out gjennom helga. Så får vi tenkje kvar for oss og litt på tvers og sjå korleis vi kan ta opp igjen arbeidet måndag, sa Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre etter møta på fredag.

Dei tre regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre har vorte drive frå skanse til skanse i forhandlingane, der opposisjonspartia Ap, Frp og Sp er i fleirtal.

Forhandlingane handlar om mellombelse utsetjingar av skatterekninga for oljeselskapa i kjølvatnet av oljeprisfall, koronakrise og økonomisk bråstopp.

Håpet er å frigjere pengesummar i 100-milliardarsklassa til nye investeringar.

Men blir ordninga for lukrativ for oljeselskapa, kan det bety tapte skatteinntekter for staten på sikt.

Støre understrekar at partia ikkje har hastverk i forhandlingane.

– Det viktige er å finne ei god løysing. Ei god løysing som etter Aps syn bør samle breitt, for det er viktig at Storting og regjering har ei felles forståing. Så får vi ta den tida som trengst for å gjere alt vi kan for å bidra til det, seier han.