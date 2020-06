Opposisjonen skvisar regjeringa om oljeskatt

innenriks

Dei parlamentariske leiarane var tause då dei sette seg ved forhandlingsbordet fredag ettermiddag. Då var det etter fleire rundar framleis inga avklaring i saka.

Dei tre regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre har vorte drivne frå skanse til skanse i forhandlingane, der dei er i mindretal.

Forhandlingane handlar om mellombelse utsetjingar i skatterekninga for oljeselskapa i kjølvatnet av oljeprisfall, koronakrise og økonomisk bråstopp.

Håpet er å frigjere pengesummar i 100-milliardklassen til nye investeringar. Men blir ordninga for lukrativ for oljeselskapa, kan det tyde tapte skatteinntekter for staten på sikt.

Selskapsskatt

Kjernen til striden er no to ulike modellar for skattlegginga. Den eine vil tyde endringar av selskapsskatten. I den andre modellen får næringa eit ekstrafrådrag i staden for at selskapsskatten blir endra.

– Vi har heile tida meint at selskapsskatten må trekkjast inn i skattegrunnlaget for at tiltaka skal få den nødvendige effekten, sa Sps parlamentariske leiar Marit Arnstad til NTB fredag.

– Vi håpar framleis på ei brei løysing som gir gode og heilt nødvendige tiltak for verfta langs heile kysten, seier ho.

Tenkjepause

Oppgitt og frustrert over manglande framgang tok Frp-leiar Siv Jensen ein tenkjepause i forhandlingane torsdag. Fredag var ho meir optimistisk.

– Eg må seie eg synest det er veldig bra at den timeouten vi hadde i går, har gjort at vi kan halde fram samtalane i dag, sa Jensen til NTB.

Forhandlingane går no mellom dei parlamentariske leiarane på Stortinget etter at finanspolitikarane måtte kaste inn handkleet tidlegare i veka.

Selskapsskatt

Ei stor usemje i sluttfasen har vore om ein skal opne for direkte utgiftsføring på selskapsskatten. Dette er noko oljebransjen har ønskt seg sterkt, og som også har vore eit krav frå Frp.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har åtvara kraftig mot ei slik endring fordi det då vil vere fare for at andre næringar krev det same. «En risikerer dermed å uthule selskapsskatten på sikt», skriv Sanner i eit brev til Stortinget.

Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre er ikkje fullt så uroleg.

– Eg er ikkje så uroleg for politiske avgjerder som er godt gjennomtenkte, og som sikrar at vi når mål ute i samfunnet, seier Støre til NTB.

– Skattesystemet er der for at vi kan få det til å treffe rett i høve til det, at det skaper jobbar, skaper investeringar, og at det når dei måla vi kan setje på miljø, seier han.

Vil verne skatteinntektene

Oppfatninga frå dei tre opposisjonspartia er at ei løysing der direkte utgiftsføring på selskapsskatten er med, kan gjere det mogleg å finne ei løysing som utløyser nok midlar til nye investeringar til at skatteutsetjinga får ønskt effekt, utan at staten taper skatteinntekter på sikt.

Jensen understrekar at det ikkje er nødvendig å bruke fleire milliardar kroner av pengane til skattebetalarane. På spørsmål om korleis ein skal få til det, svarar ho slik:

– Det er gjennom å skru på fleire av elementa i petroleumsskatten, mellom dei selskapsskatten. Då kan du gjere det utan at det kostar staten ei krone.

Eit anna kjernepunkt i innspurten av forhandlingane har vore realisering av ein terminal på Veidnes i Finnmark for ilandføring av olje frå Johan Castberg-feltet. Ulike modellar låg på bordet fredag.

