Over 2,2 millionar kroner til kunst og kultur i Vestland

Hovudutval for kultur, idrett og integrering har fordelt over 2,2 millionar kroner gjennom tilskotsordningane for prosjekt og tiltak med regional verdi i kunst- og kulturlivet.

– Den store søknadsbunken vitnar om eit mangfaldig og rikt kunst- og kulturliv i fylket vårt. Vi har fått inn søknadar frå alle delar av fylket, frå mange små og større kulturaktørar som gjennom satsingane sine vil styrkje og utvikle kunst- og kulturaktiviteten i Vestland. Dei prosjekta og tiltaka som får støtte no, har høg regional kulturverdi og oppfyller elles i høg grad vurderingskriteria i ordninga, seier hovudutvalsleiar Stian Davies i ei pressemelding.

Frivillig kulturliv

Av dei 121 søknadane frå det frivillige kulturlivet, har hovudutvalet valt ut 22 som får til saman 721.000 kroner i støtte. Sogn og Fjordane ungdomslag får det største tilskotet med 70.000 kroner i kulturmidlar, og fire søkjarar får 50.000 kvar til ulike prosjekt:

Bjørsvik Brass til prosjektet «Bjørsvik Brass – erfaring og lidenskap i samspel». Kjersti Isdal til prosjektet «Segner frå Nordhordland». Sogn og Fjordane folkemusikklag til prosjektet «TØFT». Ung kyrkjesong vest til prosjektet «Regionalt ungdomskor Vest».

Profesjonelle

Når det gjeld tilskota til det profesjonelle kulturlivet, får Den norske kyrkja 90.000 kroner til Sunnivafestivalen, som vil ha ulike arrangement langs kysten mellom Selje og Bergen. KODE kunstmuseer og komponisthjem får 90.000 kroner til ein regional turné med Edvard Grieg Internasjonale Pianokonkurranse.

Dei andre tilskota til det profesjonelle kunst- og kulturlivet varierer mellom 18.000 og 75.000 kroner.

