Regjeringa held att palestinsk bistand

Det skriv avisa Dagen.

– Utbetaling av desse midlane vil vere avhengig av tilstrekkeleg vilje og evne hos palestinske sjølvstyrestyresmakter til å forbetre pensum, svarar utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på eit skriftleg spørsmål frå Frps Christian Tybring-Gjedde.

Utbetalinga er stansa i vente på ei gransking av palestinsk undervisningsmateriell, som Georg Eckert Institute for International Textbook Research gjennomfører etter initiativ frå Storbritannia.

Koronapandemien har bidrege til at rapporten er forseinka, men truleg kjem han på slutten av året, ifølgje Søreide.

Eit fleirtal på Stortinget bad i desember regjeringa om å halde att den økonomiske stønaden etter eit oppslag i Aftenposten om at tekstar i nye palestinske skulebøker prisa heilag krig og martyrdød.

Søreide svarer vidare at ho i eit møte med den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh i Ramallah 20. februar i år kommuniserte at manglande forbetringar kunne føre til konsekvensar i budsjetta for framtidig norsk bistand».

