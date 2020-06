SSB trur bustadprisane vil auke dei neste åra

innenriks

I prognosane sine for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2023 skriv SSB at norsk økonomi ser ut til å ta seg opp etter nedstenginga i mars, men forventar at lågare internasjonal etterspørsel og låg oljepris vil prege den økonomiske utviklinga i fleire år framover.

Dei siste månadene har Noregs Bank sett ned styringsrenta tre gonger med til saman 1,5 prosentpoeng til 0 prosent.

I tillegg til lågare rente, er det vedteke fleire tiltak for å redusere lånekostnadene og bidra til å halde oppe aktivitet gjennom nye utlån til verksemder.

– Renta blir venta å vere rekordlåg lenge, men vi trur på ein forsiktig renteoppgang frå 2022, seier forskar Thomas von Brasch.

Ved utgangen av 2023 blir det venta at styringsrenta er 0,75 prosent. Dette er framleis betydeleg lågare enn kva ein reknar som eit normalt rentenivå på mellom 2 og 3 prosent.

(©NPK)