Sortland kommune får milliongebyr etter at gravearbeid førte til lekkasje frå demning

innenriks

Det hende 30. juni i 2017. Kommunen utførte vedlikehalds- og gravearbeid i nærleiken av demninga på Storvatn, men varsla ikkje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) om arbeidet.

Gravearbeidet førte til at demninga byrja leke, og omkring 50 husstandar måtte evakuerast. NVE slår fast at arbeidet førte til ein truande situasjon for menneske, busetnad og infrastruktur.

NVE gjev derfor Sortland kommune eit gebyr på 1,5 millionar kroner for brot på lov om vassdrag og grunnvatn (vassressurslova) og forskrift om tryggleik ved vassdragsanlegg (damsikkerheitsforskrifta).

NVE meiner at kommunen skulle stoppa arbeidet då det vart klart at ein måtte gjere inngrep i damkonstruksjonen, og dei meiner at kommunen viste grov aktløyse ved å grave seg gjennom dammen på den måten det vart gjort på.

