Unik norsk nyreforsking gir ny innsikt om aldring

Universitet i Tromsø (UiT) har utført ein studie på nærare 3.000 menneske i Noreg, Tyskland, Island, som viser at nyrefunksjonen blir svekt med alderen, sjølv om ein ikkje har andre sjukdommar. Ifølgje professor ved Institutt for klinisk medisin ved UiT, Bjørn Odvar Eriksen, har studien tyding for å forstå funksjonen til nyra.

– Tap av nyrefunksjon er noko som skjer hos alle menneske og er altså eit mål på aldring generelt. Det er likevel variasjon i kor fort det skjer, og førebels veit vi ikkje kvifor denne variasjonen oppstår. Vi har undersøkt mange faktorar som kan påverke kvifor nokon taper meir nyrefunksjon enn andre, seier Eriksen til UiT.

Ifølgje Eriksen er forskingsprosjektet om korleis nyrefunksjonen utviklar seg over tid, det einaste av slaget sitt.

– Ingen andre studiar har gjort slike undersøkingar på ein del av normalbefolkninga. Derfor er dette studiet heilt unikt, seier Eriksen.

For dei som opplever å få dårlegare nyrer når dei blir eldre, er dette ei stor belastning, meiner professor Eriksen.

– Derfor er dette eit område det er viktig å forske vidare på for å finne fleire svar. Vi leitar framleis etter ungdomskjelda, seier Eriksen.

