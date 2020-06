Jakta på antistoff

innenriks

For halvanna veke sidan byrja mikrobiologisk avdeling på Ullevål sjukehus å undersøkje blodprøver for antistoff frå personar som trur dei har hatt covid-19.

Sidan 25. mai har laboratoriet analysert 4.281 blodprøver, og 191 var positive.

– Det er cirka 4 prosent. Det står att å sjå om dette talet svarer til det ein vil sjå nasjonalt, då prøvene vi har fått inn så langt ikkje nødvendigvis er represenative, seier overlege og einingsleiar Andreas Lind ved mikrobiologisk avdeling på Ullevål sjukehus til NTB.

Håpar på immunitet

Håpet er at dei som har vore smitta med koronaviruset, har vorte immune. Førebels er det for tidleg å seie noko om.

– Vi må følgje med på dei som har vorte smitta, og om dei blir sjuke på nytt. Men vi ser at det blir danna antistoff hjå dei som har vore smitta – både dei som hadde eit alvorleg sjukdomsforløp, og dei som ikkje hadde det, seier han.

Alle som mistenkjer at dei har vore smitta med koronaviruset, kan i teorien få testa seg for antistoff. Det er fastlegen som avgjer om ein kvalifiserer til å ta testen, mellom anna basert på kva symptom ein hadde og sannsynet for at det var koronasmitte.

Det viktige er at det har gått nok tid frå ein eventuelt hadde sjukdommen.

– Det tek tid før antistoffa blir danna. Det er best å ta prøva ein månad etter at ein hadde symptom, seier overlegen.

Innsats utan like

Kor lenge antistoffa blir i kroppen, veit ein ikkje. Det er òg uklart kor stor grad av immunitet ein eventuelt får.

– Personleg trur eg at ein får ein viss grad av immunitet, og at ein dermed får ein mild sjukdom viss ein blir smitta på nytt, seier Lind.

Det er nemleg slik dei fleste andre korona- og forkjølingsvirus oppfører seg. Spørsmålet er kor raskt dette skjer. Truleg vil det i alle fall gå eit par år før forskarane kan seie noko sikkert.

– Det blir spekulasjonar, men det blir gjort ein stor innsats på verdsbasis, og det er mange smitta i mange land. WHO gjer òg ein stor innsats med å koordinere og samkøyre studiar rundt om i verda slik at ein får samla inn data kjapt, seier Lind.

Rann inn med prøver

Samtidig som dei leitar etter antistoff, held testinga av koronaprøver fram. Sidan den første positive koronaprøva kom på Ullevål sjukehus 22. februar, har laboratoriet analysert 46.805 nase- og halsprøver. 2.820 har vore positive.

Då det herja som verst, og Noreg vart nedstengt, analyserte dei opp mot 1.700 prøver per dag.

– Det rann inn med prøver. Men det har roa seg veldig no, og det er få positive prøver. Men vi har stor kapasitet viss det igjen skulle auke, seier Lind.

I dag kan Koronalaben i Oslo, som består av laboratorium ved Ullevål sjukehus og Rikshospitalet, analysere 10.000 prøvar i døgnet.

Testar spyttprøver

Laboratoriet testar òg spyttprøver, eit prøveprosjekt som helseminister Bent Høie (H) kunngjorde onsdag.

Desse prøvane er enklare å ta enn nase- og halsprøvane som blir nytta i dag, og som krev spesialpersonell. Ved Ullevål er dei mellom anna opptekne av om desse prøvene er like gode som nase- og halsprøvane.

– Det ser lovande ut, så eg håpar vi får dette på plass, seier Lind.

Til hausten ventar Lind og kollegaene eit nytt hardkøyr av testar. Både haust og vinter er tradisjonelt sett forkjølingssesongar, og i tillegg blir samfunnet opna meir og meir.

– Vi vil vere liberale på å teste. Det er det ein satsar på no til vinteren for å sleppe å måtte stengje ned på nytt. Stort sett vil det nok vere andre virus, men ein må jo teste, seier han.

