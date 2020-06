Lysbakken: – Erna må fordømme Trumps handtering av USA-uroa

innenriks

– No er tida inne for å plassere ansvaret der det høyrer heime. Eg vil innstendig oppmode statsministeren til å slutte å vere så irriterande høfleg mot Donald Trump, sa Lysbakken i talen sin til SVs landsstyremøte laurdag.

Han viser mellom anna til at Trump har trua med å setje inn militæret mot befolkninga og at demonstrantar vart rydda vekk for at presidenten skulle posere med bibelen i handa.

– Trumps medvitne provokative respons har bidrege til å eskalere opptøyane i amerikanske storbyar, seier Lysbakken.

Afroamerikanske George Floyd (46) døydde etter ein brutal arrestasjon i Minneapolis 25. mai. Hendinga har utløyst massive demonstrasjonar mot politivald over heile USA.

– Drapet må fordømmast. Trumps handtering må òg fordømmast, seier Lysbakken.

