Lysbakken: – Velferdsstaten er i ferd med å rakne

innenriks

– Botnlinja i velferdsstaten er i ferd med å rakne, slo Lysbakken fast i ein førehandsinnpilt tale til landsstyremøtet til SV laurdag.

Han viser til at auka kostnader og mindre skatteinntekter som følgje av krisa gjer at skular, barnehagar, eldreomsorg, reinhald og helsetenestene i kommunane er under stort press.

– No blir det kutta i fylke og kommunar over heile landet. Frå Arendal til Nordkapp. På Lillestrøm, i Bodø, i Trysil, i Oslo og i Vågan. Det betyr dårlegare skular for ungane våre, dårlegare eldreomsorg og helsetenester. Regjeringa svarer med at fylka og kommunane allereie har fått pengar gjennom ein mellombels løyving frå Stortinget. Alle som følgjer med, skjønner at dette på langt nær er nok, slår SV-leiaren fast.

Tre krav

SV stiller no tre krav til regjeringa:

* Økonomiske tap og ekstrautgifter for kommunar og fylke som følgje av koronakrisa må dekkjast fullt ut.

* Det må komme ein krisepakke til kommunane for å sikre oppdrag til bedriftene, og arbeid og tenester i kommunane.

* Det må komme ein kraftig auke i overføringane til kommunar og fylke i statsbudsjettet for neste år.

– Det held ikkje med tomme løfte om at regjeringa skal ta fram kalkulatoren for å «rekne litt på det», det held ikkje med rapportar og eit stort «kanskje» om pengar ein gong i framtida. Det er no krisa er, seier Lysbakken.

– Regjeringa manglar ein plan

Han kritiserer endå ein gong Solberg-regjeringa for å vere grå og tafatt i møte med koronakrisa. SV-leiaren meiner regjeringa har skusla bort moglegheita til å ruste seg betre mot den globale klimakrisa og krisa som kan oppstå når oljeinntektene tørkar inn.

Det var mangelen på ein grøn krisepakke som gjorde at SV braut forhandlingane om oljeskatt tidlegare i veka, seier partileiaren.

– Svaret på krisa vi står i no, burde vore ein heilskapleg plan for klima og industri. I staden vil dei andre partia satse på éin einaste ting, nemleg store skattefordelar for oljeselskapa. Det kunne ikkje SV vere med på.

Lysbakken meiner òg det er «hårreisande» at regjeringa framleis ikkje vil stille krav om null oppseiingar i bedrifter som får statleg krisestøtte.

– Det betyr at bedrifter til dømes innan reiseliv, som kan ha bruk for ein del av dei tilsette i sommar, kan ta permitterte tilbake, la staten betale lønna, for deretter å seie dei opp til hausten, påpeikar han.

– Fordømme Trump

Lysbakken meiner òg at regjeringa bør fordømme politidrapet på afroamerikanske George Floyd og president Donald Trumps handtering av saka.

Floyd (46) døydde etter ein brutal arrestasjon i Minneapolis 25. mai. Hendinga har utløyst massive demonstrasjonar mot politivald over heile USA og fleire andre stader i verda.

– No er tida inne for å plassere ansvaret der det høyrer heime. Eg vil innstendig oppmode statsministeren til å slutte å vere så irriterande høfleg mot Donald Trump, seier Lysbakken og viser til at Trump mellom anna har trua med å setje inn militæret mot befolkninga, og at demonstrantar vart rydda vekk for at presidenten skulle posere med Bibelen i handa.

– Trumps medvitne provokative respons har bidrege til å eskalere opptøyane i amerikanske storbyar. Drapet må fordømmast. Trumps handtering må òg fordømmast, seier Lysbakken.

(©NPK)