Mange møtte fram til demonstrasjon i Stavanger

Med heimelaga plakatar og taktfaste rop markere dei frammøtte støtte til «Black lives matter»-rørsla og George Floyd, afroamerikanaren som døydde under ein arrestasjon av politiet i Minneapolis førre veike.

Stavanger kommune hadde på førehand innstendig bede folk om å følgje smittevernreglane, men verken ville eller kunne stanse demonstrasjonen i sentrum av oljebyen.

– Umogleg å halde meteren

– Det er eit dilemma for oss. Vi er bekymra for smitterisikoen, medgir beredskapssjef Torstein Nilsen i kommunen overfor Stavanger Aftenblad.

Ifølgje kommunikasjonsavdelinga i Stavanger kommune var 1.368 personar til stades i Byparken under demonstrasjonen, skriv VG. Mange skal ikkje ha overhalde koronameteren.

– Det seier seg sjølv at det er umogleg for alle å følgje smittevernreglane når det er så mykje folk her, seier ein journalist frå Stavanger Aftenblad.

Fredag stilte langt over 10.000 personar opp i ein tilsvarsande demonstrasjon utanfor Stortinget i Oslo. Trass i at mange brukte munnbind, var det så å seie umogleg å overhalde reglane om sosial avstand.

Dagens smittevernreglar tillèt arrangement med opp til 50 deltakarar, men helsestyresmaktene valde likevel å gjere eit unntak frå reglane og tillate markeringa i Oslo. Unntaket gjer at heller ikkje Stavanger har myndigheit til å nekte ei større folkemengd å samlast til markeringa i Stavanger sentrum.

– Vi tilrår ikkje samlingar som dette, men gir ikkje forbod, seier smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger kommune.

Høie: Må gjere ting annleis

I eit innlegg på Facebook laurdag peikar helseminister Bent Høie (H) på at dei som deltok i demonstrasjonane i Oslo, har utsett seg for koronasmitte.

– Di åfor er det utruleg viktig at dei som i etterkant får symptom på koronaviruset, blir heime, og at dei får testa seg. Det bidreg til å hindre vidare smittespreiing, skriv Høie, som også rettar ein takk til alle dei initiativtakarane som før demonstrasjonane fredag oppmoda folk til å følgje smittevernrådene og la til rette for å demonstrere på andre måtar.

– I Noreg står ytringsfridommen sterkt, ikkje noko rokkar ved han. Heller ikkje koronasituasjonen. Men no står vi i ein pandemi, då må vi gjere ting annleis enn vanleg, skriv Høie.

Også assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad meiner det er bekymringsfullt at fleire tusen menneske vel å ikkje følgje smittevernreglane under demonstrasjonen i Oslo.

– Det aukar risikoen for spreiing betydeleg, sa Nakstad til VG fredag.

