Sjukehustilsette i Østfold: Tiltaka var ein lette

Det har roa seg. Månader med rigging, kreative og nye løysingar på avdelingane er nesten over for denne gongen.

Smitteverntiltak er det framleis, men scenene frå italienske sjukehus kom ikkje til Østfold og sjukehuset på Kalnes.

På landsbasis var det 325 koronasmitta pasientar som på det meste var innlagde på sjukehus samtidig. Sidan 1. april, som var toppdatoen, har det gått jamt nedover. Denne veka har til saman mellom 20 og 30 koronapasientar vore innlagde på sjukehusa i Noreg.

På Kalnes var det berre éin koronasmitta pasient då NTB besøkte sjukehuset. Pasienten var innlagd på infeksjonsavdelinga, der dei fleste koronapasientane ved sjukehuset har fått behandling.

Éin igjen

Pasientar med alle typar lidingar, men der det òg blir mistenkt covid-19, blir lagt inn på avdelinga medan dei ventar på prøvesvar.

På det meste var 22 koronasmitta pasientar og eit tilsvarande tal mistenkte smittetilfelle innlagt på avdelinga, og heile fem såkalla sengetun, kvar av dei beståande av åtte rom, var sette av til koronapasientar.

No er berre to tun sat av sidan det kjem stadig færre koronamistenkte pasientar. Også færre av dei som blir testa, testar positivt.

– I mars var det veldig mange av dei, per i dag er det veldig få. Nett no ligg det berre éin stadfesta covid-19-pasient på avdelinga, men det ligg mellom ti og tolv som ventar på svar, seier avdelingssjef Jetmund O. Ringstad ved infeksjonsmedisinsk avdeling.

Scenarioet: Nær 300 koronapasientar

I mars var ikkje norske sjukehus førebudd på dei verste scenarioa som Folkehelseinstituttet skisserte. Ved Kalnes, som har åtte intensivplassar, var bestillinga å opprette 80 og å rigge seg for å kunne ta imot ytterlegare 200 covid-19-pasientar.

Nokså raskt klarte dei tilsette ved sjukehuset å ordne det slik at 35 intensivplassar kunne setjast i stand ved behov, og på infeksjonsavdelinga vart det lagt planar for korleis dei kunne leggje til rette for hundre innlagde koronapasientar.

Utstyr vart bestilte, og respiratorar rundt om i heile Østfold vart kartlagt. Alt frå leverandørar og skular, til veterinærar og privatpersonar vart kontakta.

Men alt utstyret vart det ikkje bruk fór i denne omgangen. Skredet av intensivpasientar kom aldri. På det meste var det åtte koronapasientar på respirator samtidig på intensivavdelinga, pluss vanlege intensivpasientar og overvakingspasientar, seier seksjonsleiar Naylah Sørli til NTB.

Lette at landet stengde

Folkehelseinstituttets prognosar sa at rundt 20 koronapasientar skulle vere innlagt på intensivavdelinga etter påskeferien. På avdelinga vart det rigga for å kunne ta imot den mengda, men så kom det ingen.

– Eg vil heller ha gjort den jobben vi gjorde og vere førebudde, enn å komme på etterskot og få ei bølgje heilt uførebud. No ligg alt klart. Skulle det komme ei stor bølgje til hausten, så er vi klare.

– Så kan ein spørje seg om det var overdriven at Noreg stengde ned. Men vi kjende ein stor lette. Vi såg for oss Italia og Austerrike. Veldig sjuke folk.

I juni er sjukehuset framleis ikkje rigga for dei 80 intensivplassane. For å klare å levere på den enorme bestillinga, manglar både utstyr og personell.

Takksamt for strenge tiltak

I mars rusta òg sjukehusets akuttmedisinske avdeling seg for å kunne ta imot mange koronapasientar. Det vart innført eit strengt smittevernregime med kontrollpost på utsida. Fleire senger vart klargjorde for pasientar som var dårlege og det var mistanke om covid-19.

Seksjonsoverlege Mariann Pongo fortel at det i byrjinga hyppig kom nye retningslinjer frå helsestyresmaktene, og at det var utfordrande å rettferdiggjere alle endringane overfor dei tilsette, som nettopp hadde lært seg noko nytt. Men etter kvart kom oppdateringane sjeldnare, rutinane vart sette, og roa søkkt seg på sjukehuset.

– Vi har lært mykje undervegs og føler vi er godt rusta, både viss det kjem ein ny topp i denne pandemien, og dersom det skulle dukke opp noko liknande seinare, seier ho.

Sjølv om det ikkje har komme så mange koronapasientar som frykta, er Pongo takksamt for dei strenge tiltaka som regjeringa innførte.

– Vi er takksame for at det har vore strenge tiltak, og at ein har venta litt før ein har sleppt opp. Eg trur det har gitt helsevesenet tid og rom til å lage gode planar, og at vi kanskje unngår det verst, verst tenkjelege.

