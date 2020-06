Ap vil ha «straksevaluering» av ny E-lov

innenriks

Måndag gir Stortingets forsvars- og utanrikskomité frå seg innstillinga si i saka. Arbeidarpartiets Jette Christensen seier det er avgjerande for partiet at det er mogleg å kontrollere lova.

– Derfor har vi foreslått ei evaluering av lova som startar i det ho trer i kraft, særleg for å sikre reell demokratisk kontroll gjennom EOS-utvalet og domstolane, og sjå til at dei har dei ressursar og den kompetansen som trengst for å utøve kontroll, seier ho til NTB.

Christensen flaggar elles støtte til lova.

– Ap meiner det er behov for ei lov som set E-tenesta i stand til å verne oss. I dag er trusselbiletet skjerpa. Dei tenestene skal verne oss mot, opererer i ein annan teknologisk røyndom enn den som var i 1998, då den førre lova vart vedteken, seier ho.

Då regjeringa la fram forslaget sitt, tok Venstre dissens på punktet om at etterretningstenesta skal få masselagre nettdata gjennom såkalla tilrettelagd innhenting av grenseoverskridande elektronisk kommunikasjon.

