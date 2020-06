Historisk overtaking: Vy ut, SJ inn på fleire togstrekningar

innenriks

– Det er grunn til å feire, for det er historisk sus over det vi opplever i dag, når ein utanlandsk togoperatør overtek drifta av fleire av dei innanlandske togtilboda. Vi må vel tilbake til 1814 for å finne sist gong svenskane la under seg eit større område i Noreg enn det SJ gjer med togtilboda i trafikkpakke 2 nord, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) like etter at det første SJ-toget hadde rulla inn på Oslo S frå Trondheim.

Han var blant fleire prominente gjester som hadde møtt fram for å ønskje toget velkommen.

Natt til måndag tok det statlege svenske selskapet over togdrifta heile vegen frå Oslo og nordover til Bodø via Trondheim. Det nye konseptet har fått namnet «Nord», og dei neste ti åra håpar SJ på å auke passasjertalet frå 3,5 til 5 millionar i året på dei sju strekningane dei skal køyre.

Hareide: – Vemodig

SJ tek mellom anna over Dovrebanen, som den norske staten har drive sidan 1864. Norske Vy tapte anbodet mot SJ.

– Det er vemodig, men slik eg kjenner Vy, så kjem dei til å prege den norske jernbanemarknaden i lang tid framover, seier Hareide.

SJ vann til slutt konkurransen i fjor fordi prisen staten må betale det svenske selskapet, var lågare enn det Vy ville ha. SJ har sett seg som mål å auke talet på passasjerar med 40 prosent for å få opp lønnsemda.

– Eg meiner konkurranse er sunt. Vi som fellesskap sparer 12 milliardar kroner på dei tre togpakkane som er konkurranseutsette. Og så håpar eg vi får forbetringar, innovasjon og får prøvd ut nye ting, seier Hareide.

– Klimasmart

Til stades i Oslo under feiringa var òg den øvste sjefen i SJ i Sverige, Madeleine Raukas.

– Når marknadene blir opna, tenkjer vi at det er viktig å vere med og ta med dei erfaringane vi har frå dei konkurranseutsette marknadene i Sverige til Noreg, seier ho til NTB.

Ho viser til at SJ har auka talet på passasjerar med 10 millionar i Sverige sidan 2012.

– Vi har jobba mykje med digitalisering, endra konseptet vårt og fylt toga. Når vi fyller toga og får fleire kundar, kan vi ha lågare prisar. Og med lågare prisar kan vi tilby fleire å reise klimasmart, seier ho.

Nye uniformer

Kommersiell direktør Lena Angela Nesteby i SJ Norge, seier at kundane i Noreg ikkje kjem til å merke så stor forskjell med det første.

– Bortsett frå uniformene, som er det mest synlege. Vi har fått 280 nye kollegaer som i går jobba hos Vy, og som i dag jobbar i SJ Norge. I tillegg held vi på å profilere om toga med ny utsjånad og ny design, seier Nesteby.

På sikt seier ho at den kanskje viktigaste endringa blir at det blir fleire avgangar.

– Vi undervurderer absolutt ikkje den jobben Vy har gjort gjennom alle dei åra dei har hatt desse strekningane. Dei har jo operert Dovrebanen sidan 1864, så det er mykje erfaring dei har lagt ned der, men kanskje vi kan gjere ting på ein litt annan måte, seier ho.

Ønskjer fleire vogner

Medan Vy droppar nattogtilbodet mellom Bergen og Oslo i sommar og mellom anna har vist til behovet for auka reinhald, vil SJ køyre nattog på Nordlandsbanen kvar natt.

Nattoget over Dovre vil likevel berre gå i helgane. Nesteby gjer det klart at det reduserte tilbodet ikkje handlar om reinhald for SJs del, berre om etterspurnad.

– Dersom toga blir fulle, får vi utvide til fleire dagar, seier Nesteby.

Eitt av tilboda SJ har valt å tilby for å lokke til seg fleire passasjerar, er bonuspoeng på reisene. Styreleiar Berit Kjøll i SJ Norge nemnde òg tilbod om vegansk frukost og betre internettoppkopling då ho talte under feiringa i Oslo.

SJ har òg uttrykt eit ønske om fleire vogner på togsetta, mellom anna fleire sovevogner.

