Ikkje behov for nødrespiratorane

Kva som skjer med dei hasteproduserte respiratorane, er framleis uklart. skriv VG.

– Det er ikkje avgjort kor mange som vil hamne på beredskapslageret, seier helseminister Bent Høie (H). Han viser til at det var behov for ei rask løysing då respiratorane vart bestilte.

– Allereie før bestillinga var det klart at 1.000 nødrespiratorar var meir enn det var behov for i Noreg. Det vart derfor opna for at ein del av dei kunne fordelast til i andre land som hadde behov for hjelp, opplyser Høie.

Ingen land har likevel vist interesse for å nytte nødrespiratorane.

