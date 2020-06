Ingeniørane fornøgde med endringane i oljeskatten

innenriks

– Nito er glad for at partia har komme fram til ei semje som vil bidra til aktivitet i olje- og gassektoren og sikre arbeidsplassane, ikkje minst i leverandørindustrien. Det er bra og i tråd med innspela frå oss og andre fagforeiningar at dei med dette forslaget sikrar likviditet og dermed òg sysselsetjing i leverandørindustrien, seier Nito-president Trond Markussen i ei pressemelding.

Partia på Stortinget vart måndag samde om mellombelse endringar i oljeskatten som inneber at staten må ut med anslagsvis 8 milliardar kroner.

– Ei rekkje av selskapa har frykta at dei må setje grøne prosjekt på vent, men no kan dei realisere dei som planlagt. Det kan ha mykje å seie for utviklinga av den grøne omstillinga i Noreg, seier Markussen.

